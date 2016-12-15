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FORM.UFFICIALI: MILIC E SANCHEZ TITOLARI. RITORNA ZARATE DAL 1'

Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2016 19:08
FORM.UFFICIALI: MILIC E SANCHEZ TITOLARI. RITORNA ZARATE DAL 1' -
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Le formazioni ufficiali della gara di recupero tra Genoa-Fiorentina:

Genoa: Perin, Cofie, Izzo, Burdisso(cap.), Munoz, Lazovic, Simeone, Veloso, Rigoni, Laxalt, Ninkovic

Panchina: Lamanna, Zima, Edenilson, Gentiletti, Pandev, Ntcham, Ocampos, Gakpé, Biraschi, Orban, Brivio, Fiamozzi

Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Salcedo, Astori, Milic, Olivera, Badelj, Vecino, Zarate, Bernardeschi, Sanchez

Panchina: Lezzerini, De Maio, Kalinic, Tello, Cristoforo, Maistro, Perez, Diks, Hagi, Chiesa, Tomovic, Ilicic

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