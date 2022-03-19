FORM. UFFICIALE, FUORI ODRIOZOLA: GIOCA VENUTI. SAPONARA VINCE IL BALLOTTAGGIO CON IKONÈ
Ecco l'undici iniziale scelto da Italiano per la sfida di San Siro contro l'Inter. Fuori Odriozola, al suo posto ci sarà Venuti
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 17:03
Fiorentina di scena a San Siro alle 18 contro l'Inter, Italiano è costretto a fare a meno di Bonaventura infortunato e Amrabat influenzato, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Duncan, Nico Gonzalez, Saponara, Piatek
PARLA IL NUOVO PRESIDENTE DELLA LEGA CALCIO
https://www.labaroviola.com/il-nuovo-presidente-della-lega-confessa-fino-all11-marzo-ero-un-grande-tifoso-della-juventus/169538/