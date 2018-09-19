FORM.UFFICIALI, PJACA TITOLARE NEL TRIDENTE, DRAGO IN PORTA
Le formazioni di Sampdoria-Fiorentina, gara di recupero della prima giornata di campionato
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 17:41
Le formazioni di Sampdoria-Fiorentina, gara di recupero della prima giornata di campionato. Il tridente sarà composto da Simeone, Pjaca e Chiesa:
SAMPDORIA: Audero, Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari; Quagliarella, Defrel. A disp. Rafael, Belec, Viera, Praet, Ramirez, Jankto, Colley, Bereszynski, Ferrari, Stijepovic, Rolando, Kownacki. All. Giampaolo
FIORENTINA: Dragowski, Biraghi, Milenkovic, Gerson, Simeone, Pjaca, Veretout, Pezzella (cap.), Chiesa, Edimilson, Vitor Hugo. A disp. Lafont, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Mirallas, Dabo, Hancko, Sottil, Benassi, Diks, Thereau. All. Pioli