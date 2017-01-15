FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, SI RIVEDE BORJA. CHIESA E BERNA..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2017 19:32
Le formazioni ufficiali dell'attesissima sfida tra Fiorentina-Juventus:
Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo,Sanchez, Astori, Olivera, Badelj, Vecino, Chiesa, Borja, Berna, Kalinic All. Sousa (Lezzerini, Sportiello, De Maio, Zarate, Tello, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Babacar , Milic, Tomovic, Ilicic)
Juventus: Buffon, Chiellini, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain , Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dybala, Sturaro. All. Allegri (Neto, Audero, Pjanic, Hernanes, Mandzukic, Pjaca, Asamoah, Rugani, Rincon)