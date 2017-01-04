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Dragowski: lesione del legamento collaterale. Tutore per 3-4 settimane poi la riabilitazione

Dragowski è stato sottoposto ad accertamenti dopo essersi fermato nel corso dell'allenamento di ieri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 17:09
Dragowski: lesione del legamento collaterale. Tutore per 3-4 settimane poi la riabilitazione -
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Questo il comunicato comparso sul sito ufficiale della Fiorentina, violachannel.tv, circa le condizioni del portiere Bartlomiej Dragowski fermatosi nel corso dell'allenamento di ieri:

"Gli accertamenti eseguiti all’atleta Bartlomiej Dragowski hanno evidenziato una lesione isolata di II grado del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. L’atleta dovrà utilizzare un tutore limitante la mobilità per 3-4 settimane e poi procedere alla riabilitazione motoria. Nel frattempo sono già iniziate le terapie del caso".

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