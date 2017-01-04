Dragowski: lesione del legamento collaterale. Tutore per 3-4 settimane poi la riabilitazione

Dragowski è stato sottoposto ad accertamenti dopo essersi fermato nel corso dell'allenamento di ieri

Questo il comunicato comparso sul sito ufficiale della Fiorentina, violachannel.tv, circa le condizioni del portiere Bartlomiej Dragowski fermatosi nel corso dell'allenamento di ieri:

"Gli accertamenti eseguiti all’atleta Bartlomiej Dragowski hanno evidenziato una lesione isolata di II grado del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. L’atleta dovrà utilizzare un tutore limitante la mobilità per 3-4 settimane e poi procedere alla riabilitazione motoria. Nel frattempo sono già iniziate le terapie del caso".