Quali sono i giovani in prestito della Fiorentina che non bisogna lasciarsi sfuggire?

I calciatori più forti mandati in prestito che torneranno alla Fiorentina in estate per il ritiro che non bisogna scartare sono:1) Gaetano Castrovilli, l'esterno d'attacco è reduce da grandi prestazio...

I calciatori più forti mandati in prestito che torneranno alla Fiorentina in estate per il ritiro che non bisogna scartare sono:

1) Gaetano Castrovilli, l'esterno d'attacco è reduce da grandi prestazioni in Serie B con la maglia della Cremonese. Ha segnato 5 bellissimi gol e ha aiutato la squadra a salvarsi senza troppe difficoltà. È considerato un jolly perchè può giocare su entrambe le fascie e anche da trequartista. Potrebbe fare il grande salto in Serie A.

2) Luca Ranieri, il terzino sinistro si è fatto vedere con la casacca del Foggia mostrando ottime capità difensive e offensive. È bravo a giocare sia in una difesa a 3 che a 4. Potrebbe essere il sostituto ideale di Cristiano Biraghi che è destinato ad andare in un altro club.

3) Bartlomiej Dragowsky, il potiere ceduto a gennaio in prestito all'Empoli ha dimostrato con le sue straordinarie parate di essere meglio di Lafont, l'attuale portiere titolare della viola. Da valutare la possibilità che possa essere lui il titolare nella prossima stagione.

4) Lorenzo Venuti, il terzino destro della Fiorentina preferito a Diks e Laurini ha portato il Lecce in Serie A e ha segnato pure dei gol.