Dragowski esce malconcio dal contatto con Berardi e Pioli fa già scaldare Cerofolini

Il dubbio contatto fra Dragowski e Berardi, oltre allo strascico di polemiche che sicuramente segneranno il post partita, rischia di incidere ulteriormente sulla partita della Fiorentina. Il portiere...

Il dubbio contatto fra Dragowski e Berardi, oltre allo strascico di polemiche che sicuramente segneranno il post partita, rischia di incidere ulteriormente sulla partita della Fiorentina. Il portiere polacco è uscito malconcio dal contatto con l'attaccante neroverde, tanto che Stefano Pioli è stato costretto ad invitare il terzo portiere - oggi in veste di numero 12 - ad intensificare la fase di riscaldamento. Michele Cerofolini, infatti, ha iniziato a scaldarsi già nei minuti finale della prima frazione di gioco.