Labaro Viola

Corriere Fiorentino: Dragowski ai saluti, per lui prestito o cessione a titolo definitivo

Il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, è alla ricerca di una sistemazione per Bartlomiej Dragowski. Due le ipotesi all’orizzonte: il prestito o, soluzione forse preferita anche per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 13:16
Corriere Fiorentino: Dragowski ai saluti, per lui prestito o cessione a titolo definitivo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Rassegna Stampa
Dragoswki
Il Corriere Fiorentino
Condividi

Il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, è alla ricerca di una sistemazione per Bartlomiej Dragowski. Due le ipotesi all’orizzonte: il prestito o, soluzione forse preferita anche per motivi economici, la cessione a titolo definitivo.

Per questo la Fiorentina cerca anche un vice affidabile e Mirante resta uno dei candidati. Per quanto riguarda il portiere titolare, invece, Skorupski rappresenta la prima scelta ma c’è il problema del prezzo (non meno di 10 milioni). Monitorato Consigli del Sassuolo, mentre piace parecchio Letica dell’Hajduk.

Fonte: Corriere Fiorentino

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok