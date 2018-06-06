Corriere Fiorentino: Dragowski ai saluti, per lui prestito o cessione a titolo definitivo
Il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, è alla ricerca di una sistemazione per Bartlomiej Dragowski. Due le ipotesi all’orizzonte: il prestito o, soluzione forse preferita anche per...
Il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, è alla ricerca di una sistemazione per Bartlomiej Dragowski. Due le ipotesi all’orizzonte: il prestito o, soluzione forse preferita anche per motivi economici, la cessione a titolo definitivo.
Per questo la Fiorentina cerca anche un vice affidabile e Mirante resta uno dei candidati. Per quanto riguarda il portiere titolare, invece, Skorupski rappresenta la prima scelta ma c’è il problema del prezzo (non meno di 10 milioni). Monitorato Consigli del Sassuolo, mentre piace parecchio Letica dell’Hajduk.
Fonte: Corriere Fiorentino