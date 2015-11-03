Notizie Il Corriere Fiorentino Fiorentina

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Il Corriere Fiorentino titola: Corvino alla fiera dell'est

14 giugno 2018 12:18

Corriere Fiorentino: Dragowski ai saluti, per lui prestito o cessione a titolo definitivo

06 giugno 2018 13:16

Corriere Fiorentino: Corvino prepara un colpo in Serie B, piace Sprocati della Salernitana

10 maggio 2018 13:08

Corriere Fiorentino: Fiorentina B, ci siamo. La società farà di tutto per essere ammessa fin da subito

10 maggio 2018 12:28

Il Corriere Fiorentino titola: marzo (poco) pazzo, che mese attende la Fiorentina...

02 marzo 2018 12:18

Corriere Fiorentino: Pioli ha bocciato Sanchez e Cristoforo, ora è caccia a un centrocampista

05 dicembre 2017 12:17

Corriere Fiorentino: a Verona come fosse una finale, con un messaggio per i Della Valle

10 settembre 2017 10:58

Corriere Fiorentino: Bernardeschi può cambiare procuratore. Occhio all'agente di Verratti Donato Di Campli...

09 giugno 2017 11:16

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