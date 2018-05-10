Corriere Fiorentino: Fiorentina B, ci siamo. La società farà di tutto per essere ammessa fin da subito

La Fiorentina aspettava da anni l’introduzione delle seconde squadre e adesso avrà finalmente l’opportunità di coglierla. Corvino quasi dieci anni fa fu uno dei primissimi a iniziare la sua personale...

La Fiorentina aspettava da anni l’introduzione delle seconde squadre e adesso avrà finalmente l’opportunità di coglierla. Corvino quasi dieci anni fa fu uno dei primissimi a iniziare la sua personale battaglia per le seconde squadre. Il testimone poi passò a Eduardo Macia e a Vincenzo Vergine, che continuarono a sostenere la causa.

La Fiorentina, ora che la situazione sembra finalmente andare verso quella direzione, farà di tutto per essere ammessa fin da subito o nel peggiore dei casi nella stagione successiva, per vedere all’opera i suoi talenti migliori non più soltanto nelle partitelle di allenamento. Ci fosse stata quest’anno ci avrebbero giocato Hagi, Lo Faso, Zekhnini e Dragowski, in passato non si sarebbero Piccini, Capezzi, D’Ambrosio, Di Carmine e molti altri.

Fonte: Il Corriere Fiorentino