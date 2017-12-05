Corriere Fiorentino: Pioli ha bocciato Sanchez e Cristoforo, ora è caccia a un centrocampista

Carlos Sanchez e Sebastian Cristoforo sono stati bocciati dal tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ed a gennaio la società gigliata dovrà necessariamente muoversi sul mercato per acquistare almeno u...

Carlos Sanchez e Sebastian Cristoforo sono stati bocciati dal tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ed a gennaio la società gigliata dovrà necessariamente muoversi sul mercato per acquistare almeno un altro giocatore da aggiungere al duo composto da Benassi e Veretout, oltre a resistere alle sirene che potrebbero portare Badelj lontano da Firenze, considerando il fatto che il contratto che lo lega alla Fiorentina scadrà nel prossimo giugno.

Fonte: Il Corriere Fiorentino