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Corriere Fiorentino: Corvino prepara un colpo in Serie B, piace Sprocati della Salernitana

Il campionato non è ancora finito ma i temi legati al mercato stanno già iniziando a tenere banco.Il nome caldo in casa Fiorentina è quello di Mattia Sprocati, esterno classe '93 attualmente in forza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 13:08
Corriere Fiorentino: Corvino prepara un colpo in Serie B, piace Sprocati della Salernitana -
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Il campionato non è ancora finito ma i temi legati al mercato stanno già iniziando a tenere banco.

Il nome caldo in casa Fiorentina è quello di Mattia Sprocati, esterno classe '93 attualmente in forza alla Salernitana. Infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, pare che il nome del venticinquenne sia finito nella lista dei desideri di Pantaleo Corvino.

L'esterno destro, ed all'occorrenza anche trequartista, ha già messo insieme 33 presenze in stagione, oltre ad aver segnato 10 gol tra campionato e coppa. Il valore di mercato, stando alle indiscrezioni, si aggirerebbe attorno al milione di euro.

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