Corriere Fiorentino: Corvino prepara un colpo in Serie B, piace Sprocati della Salernitana

Il campionato non è ancora finito ma i temi legati al mercato stanno già iniziando a tenere banco.Il nome caldo in casa Fiorentina è quello di Mattia Sprocati, esterno classe '93 attualmente in forza...

A cura di Redazione Labaroviola 10 maggio 2018 13:08

Condividi