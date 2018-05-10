Corriere Fiorentino: Corvino prepara un colpo in Serie B, piace Sprocati della Salernitana
Il campionato non è ancora finito ma i temi legati al mercato stanno già iniziando a tenere banco.Il nome caldo in casa Fiorentina è quello di Mattia Sprocati, esterno classe '93 attualmente in forza...
Il campionato non è ancora finito ma i temi legati al mercato stanno già iniziando a tenere banco.
Il nome caldo in casa Fiorentina è quello di Mattia Sprocati, esterno classe '93 attualmente in forza alla Salernitana. Infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, pare che il nome del venticinquenne sia finito nella lista dei desideri di Pantaleo Corvino.
L'esterno destro, ed all'occorrenza anche trequartista, ha già messo insieme 33 presenze in stagione, oltre ad aver segnato 10 gol tra campionato e coppa. Il valore di mercato, stando alle indiscrezioni, si aggirerebbe attorno al milione di euro.