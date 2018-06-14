Il Corriere Fiorentino titola: Corvino alla fiera dell'est
"Corvino alla fiera dell'est". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in merito all'ultimo colpo messo a segno dalla Fiorentina. Il direttore generale dell'area tecnica viola, infat...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 12:18
"Corvino alla fiera dell'est". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in merito all'ultimo colpo messo a segno dalla Fiorentina. Il direttore generale dell'area tecnica viola, infatti, ha concluso l'acquisto del giovane Hancko che è stato ufficializzato in mattinata.
La società gigliata, oltre allo slovacco, sta continuando a seguire con attenzione anche un altro giocatore proveniente dall'Europa orientale, ossia il ceco Soucek.