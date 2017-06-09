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Corriere Fiorentino: Bernardeschi può cambiare procuratore. Occhio all'agente di Verratti Donato Di Campli...

Bernardeschi ed il cambio di procuratore: un bene per la Fiorentina?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 11:16
Corriere Fiorentino: Bernardeschi può cambiare procuratore. Occhio all'agente di Verratti Donato Di Campli... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino. Federico Bernardeschi potrebbe cambiare il proprio procuratore per passare dall'attuale Giuseppe Bozzo a Donato Di Campli, procuratore tra le tante di Marco Verratti, centrocampista del PSG. Una decisione benevola oppure no per la cessione del numero 10?

Chissà, la Juventus l'Inter ed il PSG stanno alla finestra. E se a Firenze a pensar male ci si piglia, Di Campli sicuramente ha un ottimo rapporto con i parigini...

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