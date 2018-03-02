Il Corriere Fiorentino titola: marzo (poco) pazzo, che mese attende la Fiorentina...
"Marzo (poco) pazzo". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento al filotto di partite che attende la Fiorentina da qui a fine mese. I ragazzi di Pioli, dopo la vittoria...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 12:18
"Marzo (poco) pazzo". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento al filotto di partite che attende la Fiorentina da qui a fine mese. I ragazzi di Pioli, dopo la vittoria casalinga contro il Chievo Verona, affronteranno l'Udinese e, successivamente, una serie di squadre alla portata. L'obiettivo è quello di mettere insieme il maggior numero possibili di punti al fine di rilanciare le ambizioni di classifica.