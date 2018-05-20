Pioli cambia tutto: dentro Bruno Gaspar e Dragowski per Pezzella e Sportiello

Doppio cambio per Stefano Pioli che, all'intervallo, decide di rivoluzionare la squadra. Escono infatti sia Germani Pezzella che Marco Sportiello, al posto dei quali fanno il loro ingresso in campo Br...

Doppio cambio per Stefano Pioli che, all'intervallo, decide di rivoluzionare la squadra. Escono infatti sia Germani Pezzella che Marco Sportiello, al posto dei quali fanno il loro ingresso in campo Bruno Gaspar e Dragowski. La Fiorentina, alla luce della sostituzione già operata nel corso del primo tempo (che aveva visto Maxi Olivera prendere il posto dell'infortunato Vitor Hugo), ha quindi esaurito i cambi.

Gianmarco Biagioni