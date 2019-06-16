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Pres. Lecce: "Vedremo se prendere Dragowski ma in porta abbiamo Vigorito"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato alla Gazzetta Sportiva anche del portiere della Fiorentina Dragowski:"Vediamo se prendere Dragowski ma noi in porta abbiamo Vigorito, secondo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 11:16
Pres. Lecce: "Vedremo se prendere Dragowski ma in porta abbiamo Vigorito" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato alla Gazzetta Sportiva anche del portiere della Fiorentina Dragowski:

"Vediamo se prendere Dragowski ma noi in porta abbiamo Vigorito, secondo me gioca lui in porta".

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