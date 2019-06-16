Pres. Lecce: "Vedremo se prendere Dragowski ma in porta abbiamo Vigorito"
Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato alla Gazzetta Sportiva anche del portiere della Fiorentina Dragowski:"Vediamo se prendere Dragowski ma noi in porta abbiamo Vigorito, secondo...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 11:16
Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato alla Gazzetta Sportiva anche del portiere della Fiorentina Dragowski:
"Vediamo se prendere Dragowski ma noi in porta abbiamo Vigorito, secondo me gioca lui in porta".