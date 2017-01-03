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Dragowski si ferma in allenamento: distorsione al ginocchio. Domani gli accertamenti

La Fiorentina, con un comunicato ufficiale, ha fatto chiarezza sull'entità dell'infortunio occorso al portiere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 17:11
Dragowski si ferma in allenamento: distorsione al ginocchio. Domani gli accertamenti -
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Il portiere Bartlomiej Dragowski si è fermato nel corso dell'allenamento odierno. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina che fa chiarezza sull'entità dell'infortunio occorso al giocatore:

"ACF Fiorentina comunica che l'atleta Bartlomiej Dragowski, durante l'allenamento odierno, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Domani saranno eseguiti accertamenti per definire l'entità dell'infortunio".

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