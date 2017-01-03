Dragowski si ferma in allenamento: distorsione al ginocchio. Domani gli accertamenti
La Fiorentina, con un comunicato ufficiale, ha fatto chiarezza sull'entità dell'infortunio occorso al portiere
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 17:11
Il portiere Bartlomiej Dragowski si è fermato nel corso dell'allenamento odierno. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina che fa chiarezza sull'entità dell'infortunio occorso al giocatore:
"ACF Fiorentina comunica che l'atleta Bartlomiej Dragowski, durante l'allenamento odierno, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Domani saranno eseguiti accertamenti per definire l'entità dell'infortunio".