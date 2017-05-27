Convocati: Dragowski, Hagi e tanti giovani nell'ultima contro il Pescara
Largo ai giovani e a chi ha avuto meno spazio nel corso della stagione. I convocati di Sousa per l'ultima partita sulla panchina viola...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 13:50
È stato appena diramato l'elenco completo dei giocatori convocati con i quali la Fiorentina affronterà il Pescara nell'ultima giornata del campionato di Serie A edizione 2016/17.
Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Reymao, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja Valero, Vecino.