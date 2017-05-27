Convocati: Dragowski, Hagi e tanti giovani nell'ultima contro il Pescara

Largo ai giovani e a chi ha avuto meno spazio nel corso della stagione. I convocati di Sousa per l'ultima partita sulla panchina viola...

A cura di Redazione Labaroviola 27 maggio 2017 13:50

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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