Moriero: “Fiorentina, si parte male: c’è confusione. Italiano? Ognuno si prenda le sue responsabilità”

Francesco Moriero, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per esprimere la sua perplessità sugli avvenimenti avvenuti in casa Fiorentina nelle ultime settimane. Ecco le sue parole:

GATTUSO “Per quello che ha fatto in questi anni Gattuso meritava un’altra chance in una grande”.

ITALIANO “Non ho capito bene la storia. Aveva rinnovato con lo Spezia e ora andrà alla Fiorentina: ognuno si prende le sue responsabilità. Ma quando si dà una parola credo sia sempre giusto mantenerla“.

FUTURO FIORENTINA “Non mi sembra neanche la Fiorentina. C’è confusione. E quando c’è confusione si parte già male“.

