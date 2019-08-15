Interesse della Juve Stabia per l'attaccante francese della Fiorentina Thereau. La formula
L'attaccante viola Cyril Thereau è nel mirino della Juve Stabia. La società di Castellammare ha individuato in Thereau il rinforzo giusto per la fase offensiva. La formula è quella di un contratto bie...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2019 11:16
L'attaccante viola Cyril Thereau è nel mirino della Juve Stabia. La società di Castellammare ha individuato in Thereau il rinforzo giusto per la fase offensiva. La formula è quella di un contratto biennale.
Fonte: Tuttomercatoweb