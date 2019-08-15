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Interesse della Juve Stabia per l'attaccante francese della Fiorentina Thereau. La formula

L'attaccante viola Cyril Thereau è nel mirino della Juve Stabia. La società di Castellammare ha individuato in Thereau il rinforzo giusto per la fase offensiva. La formula è quella di un contratto bie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2019 11:16
Interesse della Juve Stabia per l'attaccante francese della Fiorentina Thereau. La formula - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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L'attaccante viola Cyril Thereau è nel mirino della Juve Stabia. La società di Castellammare ha individuato in Thereau il rinforzo giusto per la fase offensiva. La formula è quella di un contratto biennale.

Fonte: Tuttomercatoweb

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