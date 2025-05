Tuttomercatoweb: “Baroni in pole per prendere il posto di Palladino. Valutati anche De Rossi, Sarri e Tudor”

Il caos scoppiato alla Fiorentina dopo le dimissioni di Palladino cambia radicalmente progetti e prospettive della squadra gigliata. La società è all’opera per trovare un sostituto al tecnico campano.

Tuttomercatoweb riporta che il nome in cima alla lista sarebbe al momento Marco Baroni: il tecnico della Lazio probabilmente divorzierà dalla società biancoceleste nelle prossime ore, e sarebbe tra i più papabili candidati alla sostituzione di Palladino. Su Baroni c’è la concorrenza del Torino, che ha appena liberato Vanoli.

Altri nomi in valutazione sarebbero quelli di Sarri, di De Rossi, che ha un forte legame con Pradè, e di Tudor, che però giocherà il mondiale per club con la Juve nelle prossime settimane. Quest’ultima pista non è calda proprio perché la Fiorentina necessita ora di un sostituto di Palladino per programmare la stagione.