TMW, Zurkowski verso un nuovo prestito all'Empoli: contatti in corso tra le parti
Secondo tuttomercatoweb.com, il centrocampista Szymon Zurkowski potrebbe tornare in prestito all'Empoli: contatti tra le parti.
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 20:18
Possibile nuovo prestito all'Empoli per Szymon Zurkowski. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com contatti in corso tra la società azzurra e la Fiorentina, con il giocatore due tornerebbe al club neo-promosso dopo aver conquistato la Serie A la scorsa stagione sempre con la maglia empolese.
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