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TMW, Zurkowski verso un nuovo prestito all'Empoli: contatti in corso tra le parti

Secondo tuttomercatoweb.com, il centrocampista Szymon Zurkowski potrebbe tornare in prestito all'Empoli: contatti tra le parti.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 20:18
TMW, Zurkowski verso un nuovo prestito all'Empoli: contatti in corso tra le parti - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Possibile nuovo prestito all'Empoli per Szymon Zurkowski. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com contatti in corso tra la società azzurra e la Fiorentina, con il giocatore due tornerebbe al club neo-promosso dopo aver conquistato la Serie A la scorsa stagione sempre con la maglia empolese.

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