Moggi: “Non capisco come si possa criticare Iachini se gli hanno venduto i migliori”

Luciano Moggi è stato intervistato da Tuttomercatoweb, queste le sue parole sulla situazione attuale in casa Fiorentina

“Conosco poco l’ambiente ma se ci sono i risultati l’allenatore è il migliore, altrimenti no. Se la Fiorentina ambisce a lottare per andare in Europa diventa un problema, non ha il materiale giusto: se vendi Chiesa crei un problema al mister. Non capisco come si possa criticare Iachini quando gli sono stati tolti i migliori”.

