Ribery fuori, gioca Callejon in attacco con Koaumè. Lirola si, Pulgar no. La probabile Fiorentina

Secondo quanto riportato da Radio Bruno questo pomeriggio Beppe Iachini ha provato la formazione titolare della Fiorentina per la partita in programma domani alle 18 allo stadio Artemio Franchi, in porta ci sarà Dragowski con Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa. Niente debutto quindi per Martinez Quarta. Sugli esterni ci saranno Lirola a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo niente Pulgar, come sembrava indirizzato fino alla giornata di ieri ma ancora Amrabat regista con Castrovilli e Bonaventura mezz’ali. In attacco fuori Ribery che sente dolore alla caviglia e dunque al suo posto dovrebbe agire Callejon in coppia con Koaumè.

