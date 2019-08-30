Labaro Viola

Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club"

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della possibilità di vedere Berardi alla Fiorentina: "È un giocatore importante e ora non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo ad alt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 23:41
Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club" -
News
Sassuolo
Berardi
Carnevali
Tuttomercatoweb
Condividi

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della possibilità di vedere Berardi alla Fiorentina: "È un giocatore importante e ora non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo ad altre squadre. È un elemento fondamentale per il Sassuolo e con lui andremo avanti anche nel prossimo campionato".

Fonte: Tuttomercatoweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok