Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club"
L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della possibilità di vedere Berardi alla Fiorentina: "È un giocatore importante e ora non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo ad alt...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 23:41
L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della possibilità di vedere Berardi alla Fiorentina: "È un giocatore importante e ora non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo ad altre squadre. È un elemento fondamentale per il Sassuolo e con lui andremo avanti anche nel prossimo campionato".
Fonte: Tuttomercatoweb