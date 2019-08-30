Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club"

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della possibilità di vedere Berardi alla Fiorentina: "È un giocatore importante e ora non prendiamo in considerazione la possibilità di cederlo ad alt...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2019 23:41

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