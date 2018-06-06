TMW: Monetti dell'Atletico Nacional proposto a Fiorentina e Parma, quanto costa...

Nel mosaico viola - al momento - il tassello mancante è quello relativo al ruolo del portiere e la squadra di mercato viola è già al lavoro per trovare il sostituto di Marco Sportiello. I nomi che cir...

Nel mosaico viola - al momento - il tassello mancante è quello relativo al ruolo del portiere e la squadra di mercato viola è già al lavoro per trovare il sostituto di Marco Sportiello. I nomi che circolano sono tanti e ad essi va aggiunto anche quello di Fernando Monetti, da poco riscattato dall'Atletico Nacional.

L'estremo difensore classe '89. come riportato da TuttoMercatoWeb.com, è stato infatti proposto sia alla Fiorentina che al Parma. Le due società stanno al momento valutando la possibilità di presentare o meno un'offerta al club colombiano, consapevoli che la richiesta per il cartellino del giocatore si aggira attorno ai 5 milioni di dollari (quindi poco più di 4 milioni di euro).