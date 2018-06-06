Gazzetta dello Sport: la Samp pensa a Sportiello per sostituire il partente Viviano
La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il valzer dei portieri che sta animando il mercato della squadre di Serie A.Con Emiliano Viviano che ha fatto...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 12:46
La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione per quanto riguarda il valzer dei portieri che sta animando il mercato della squadre di Serie A.
Con Emiliano Viviano che ha fatto ormai le valigie, la Sampdoria è in cerca di un nuovo portiere. Tra le varie ipotesi, i blucerchiati hanno intanto sondato Lukasz Skorupski - sul quale, ricordiamo, c'è anche la Fiorentina - e Marco Sportiello.
Fonte: La Gazzetta dello Sport