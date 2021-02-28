Galli: "Non si possono sbagliare quattro mercati su quattro"
Galli ha parlato della stagione altalenante che sta vivendo la viola.
L'ex giocatore della viola, Giovanni Galli, ha rilasciato un'intervista su TMW Radio dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese alla Dacia Arena.
Queste le sue dichiarazioni: "Anche oggi è stata una gara scialba. L’arrivo del presidente Commisso aveva portato molto entusiasmo, è coinciso con l'emergenza Coronavirus. Ci sono delle attenuanti però non si possono sbagliare quattro mercati su quattro. Mi auguro che a fine stagione si resetti tutto e si parta con una programmazione più semplice e centrata".
LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI PRADÈ
https://www.labaroviola.com/prade-sono-incazzato-nero-anche-il-pareggio-ci-sarebbe-andato-stretto-non-so-cosa-dire/132577/