Galli: "Non si possono sbagliare quattro mercati su quattro"

Galli ha parlato della stagione altalenante che sta vivendo la viola.

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L'ex giocatore della viola, Giovanni Galli, ha rilasciato un'intervista su TMW Radio dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese alla Dacia Arena.

Queste le sue dichiarazioni: "Anche oggi è stata una gara scialba. L’arrivo del presidente Commisso aveva portato molto entusiasmo, è coinciso con l'emergenza Coronavirus. Ci sono delle attenuanti però non si possono sbagliare quattro mercati su quattro. Mi auguro che a fine stagione si resetti tutto e si parta con una programmazione più semplice e centrata".

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