Marchesi: “Prossima stagione? Fiducia a Prandelli. Le disattenzioni sono errori dei singoli, non del tecnico”

Rino Marchesi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TutttoMercatoWeb.com per parlare del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “Ha il merito di aver dato fiducia Vlahovic, che è importante per il futuro. É più difficile trovare un assetto: finché non stanno bene Castrovilli e Bonaventura, la qualità scade”.

AMRABAT “Non è il giocatore visto a Verona. Forse non si è inserito bene, forse è un discorso di ruolo. Non so come sta come condizione ma l’anno scorso era un altro”.

PROSSIMA STAGIONE “Bisognerà vedere la campagna acquisti: dovrà essere corposa per ottenere certi risultati”.

FUTURO ALLENATORE “A Prandelli darei fiducia: ripeto, certe disattenzioni difensive sono individuali e non sono una mancanza di ossatura tattica. Sono errori davvero rari a quei livelli”.

