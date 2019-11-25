Criscitiello: "Commisso non contento del lavoro di Montella e Pradè. Rischia di essere un flop assoluto"

Michele Criscitiello noto conduttore di Sportitalia, su Tuttomercatoweb.com, ha fatto un'analisi sullo stato attuale della Fiorentina. Queste le sue parole:"Sono molto preoccupati anche a Firenze, dov...

Michele Criscitiello noto conduttore di Sportitalia, su Tuttomercatoweb.com, ha fatto un'analisi sullo stato attuale della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sono molto preoccupati anche a Firenze, dove segnali di risveglio non se ne vedono. Anzi, dopo un mese di buoni risultati, i viola sono crollati di nuovo. La società inizia a mettere in discussione Vincenzo Montella, la proprietà non è contenta del lavoro del mister e nemmeno di quello di Daniele Pradè".

"Come vi avevamo già anticipato l’ultimo giorno di mercato, Commisso e il suo braccio destro Joe Barone pensano sempre a Gennaro Gattuso come prima alternativa a Montella. La squadra ha subito l’ennesima involuzione, di questo andare, Chiesa continua a perdere valore e il primo campionato di Commisso rischia di passare alla storia come flop assoluto".