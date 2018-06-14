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TMW: il Brescia ci prova per Castrovilli, l'ipotesi è quella del prestito

Gaetano Castrovilli, giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina, è l'oggetto delle attenzioni di molte squadre, dopo la buona stagione disputata con la maglia della Cremonese. Infatti, stand...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 19:04
TMW: il Brescia ci prova per Castrovilli, l'ipotesi è quella del prestito -
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Gaetano Castrovilli, giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina, è l'oggetto delle attenzioni di molte squadre, dopo la buona stagione disputata con la maglia della Cremonese. Infatti, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, pare che il talento classe '97 sia finito nel mirino del Brescia che, secondo le indiscrezioni, vorrebbe prelevarlo con la formula del prestito.

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