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Capello: "Fiorentina-Juventus? La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma"

L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capelli è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com sulla partita di domani tra la viola e i bianconeri: "Fiorentina-Juventus? La Juve l'ho vista benissimo nel pri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2019 11:28
Capello: "Fiorentina-Juventus? La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma" -
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L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capelli è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com sulla partita di domani tra la viola e i bianconeri: "Fiorentina-Juventus? La Juve l'ho vista benissimo nel primo tempo contro il Napoli ma poi ha avuto tanti problemi. La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma, ha dei grandi calciatori e un allenatore che mi sembra all'altezza".

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