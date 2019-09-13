Capello: "Fiorentina-Juventus? La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma"

L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capelli è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com sulla partita di domani tra la viola e i bianconeri: "Fiorentina-Juventus? La Juve l'ho vista benissimo nel pri...

L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capelli è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com sulla partita di domani tra la viola e i bianconeri: "Fiorentina-Juventus? La Juve l'ho vista benissimo nel primo tempo contro il Napoli ma poi ha avuto tanti problemi. La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma, ha dei grandi calciatori e un allenatore che mi sembra all'altezza".