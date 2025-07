Tmw: “Incontro tra Fiorentina e procuratore di Infantino: si valuta un nuovo prestito per l’argentino”

L’avventura di Gino Infantino in Arabia non è andata nel migliore dei modi anzi: per certi versi è stata peggiore della sua prima stagione in maglia Fiorentina. Con il viola dell’Al-Ain addosso Gino ha giocato solo sette partite, mettendo a segno un gol, ma non partendo nemmeno per il mondiale per club. Tuttomercatoweb racconta di un incontro tra la dirigenza viola e Martin Guastadisegno, procuratore di Infantino, avvenuto oggi al Viola Park. Probabilmente si sarà iniziato a parlare di una prossima avventura in prestito per il classe 2003 argentino, per vedere di tirare fuori del potenziale dal giovane centrocampista che al Rosario Central aveva fatto ben parlare di sè. Per la cronaca: Infantino ha ancora tre anni di contratto con la Fiorentina.