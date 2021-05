Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante brasiliano della Fiorentina, Amauri, su Tuttomercatoweb sul suo gol di quando giocava nella Juve contro il Milan che gli valse lo scudetto e il suo passato alla Fiorentina: “Cassano mi ha massacrato per quel gol. E pensare che avrei dovuto giocare nel Milan in quel campionato, era tutto fatto e avevo già parlato con il direttore Galliani. Ma alla fine, non so perché, quella trattativa non si chiuse. Per non stare 6 mesi senza giocare a calcio. Ho accettato la chiamata della Fiorentina che era in un momento di difficoltà. È arrivata questa sfida, ho segnato e il resto è storia”.

