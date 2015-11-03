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Notizie Amauri Fiorentina

Amauri: "A Firenze ho passato 5 mesi bellissimi, il goal salvezza a Milano resta un ricordo indelebile"

13 marzo 2025 11:54

Amauri: "Sento ancora l'emozione per il gol contro il Milan, Commisso porterà la Fiorentina al top"

12 novembre 2022 18:58

Amauri: "Cassano mi ha massacrato per quel gol al Milan. Accettai la viola"

26 maggio 2021 15:02

Amauri a Sky Sport: "Nel 2012 dovevo andare al Milan, non alla Fiorentina"

21 maggio 2020 23:19

Amauri: "Il mio gol segnato con la Fiorentina ha aiutato la Juventus a vincere lo scudetto"

05 aprile 2020 15:51

Flop Simeone, senza gol nei primi 30' contro il Sassuolo, sarà il peggior bomber di sempre

07 dicembre 2018 18:29

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