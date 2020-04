Amauri ha parlato anche del suo passato a Firenze a Footballstation.it: “Fiorentina? Grazie a lei mi sono rimessa in gioco dopo sette mesi di infortunio. La Fiorentina quell’anno lottava per non retrocedere, la vittoria sul Milan grazie al mio gol fu importante. Allo stesso tempo feci un favore alla Juventus perchè si giocava lo scudetto proprio contro i rossoneri. Quando finì la partita mi arrivano tanti sms dai miei ex compagni”.