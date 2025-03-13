Amauri: "A Firenze ho passato 5 mesi bellissimi, il goal salvezza a Milano resta un ricordo indelebile"

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus Amauri è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida di Domenica alle 18:00 al Franchi, queste le sue parole:Il momento della Juventus e di Vlahovic"Non...

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus Amauri è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida di Domenica alle 18:00 al Franchi, queste le sue parole:

Il momento della Juventus e di Vlahovic

"Non è un periodo semplice, e per un attaccante diventa ancora più difficile quando la squadra fa fatica. Anche io ho vissuto dinamiche simili. Serve la personalità di ribaltare queste difficoltà. Dopo il ko interno con l'Atalanta, la Juve deve reagire. Spero che Dusan possa tornare al gol e aiutare la squadra a uscire da questo momento difficile".

Sul periodo alla Fiorentina: "Sono stati cinque mesi molto belli. Il gol salvezza a San Siro contro il Milan, che diede anche lo scudetto alla Juve, e la nascita di mia figlia a Firenze restano ricordi indelebili. La Fiorentina ha una tifoseria veramente straordinaria".