Amauri: "Sento ancora l'emozione per il gol contro il Milan, Commisso porterà la Fiorentina al top"

Amauri ha giocato nella Fiorentina nella stagione 2011/2012, con un suo gol a San Siro contro il Milan portò la vittoria ai viola

Amauri, ex attaccante della Fiorentina e protagonista di una vittoria della squadra viola a Milano contro il Milan, con il gol decisivo nella sfida dell'Aprile 2011, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Dieci anni fa abbiamo fatto male al Milan, speriamo bene per la Fiorentina, sarà sicuramento un grande spettacolo. Il ricordo di quella partita è stata bella, è stata una giornata speciale per me, era appena nata mia figlia e festeggiavo l'anniversario del mio matrimonio. Quel gol fu importante sia per me che per la Fiorentina, quell'emozione la sento ancora adesso. Non è nel DNA viola quella di andare a perdere a San Siro, credo che la squadra andrà li a giocarsela, vediamo cosa succederà.

Commisso non l'ho mai sentito, era stato il mio presidente ai Cosmos, prima della Fiorentina si parlava che lui potesse comprare il Milan, non è facile arrivare subito ad avere dei risultati immediati, anche il popolo fiorentino credo che abbia capito questa cosa, sta facendo un grande operato, sono sicuro che la Fiorentina con pazienza tornerà nelle sette sorelle, parlo per quel poco che ho visto perchè non ho visto più di tanto"

LE PAROLE DI BUCCHIONI SU NICO GONZALEZ

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