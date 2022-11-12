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Bucchioni: "Non stupiamoci di Nico Gonzalez, il calcio di oggi è cosi, i giocatori pensano solo per sè"

Bucchioni ha parlato della situazione Nico Gonzalez, che non è in grado di giocare con la Fiorentina ma che parte con l'Argentina per il mondiale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 14:16
Bucchioni: "Non stupiamoci di Nico Gonzalez, il calcio di oggi è cosi, i giocatori pensano solo per sè" -
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Bucchioni: "Non stupiamoci di Nico Gonzalez, il calcio di oggi è cosi, i giocatori pensano solo per sè"

Si fa un gran parlare di Nico Gonzalez nell'ambiente Fiorentina, ha detto la propria opinione anche Enzo Bucchioni, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Su Nico Gonzalez dobbiamo partire da alcune certezza, i calciatori sono industrie personali e pensano solo agli affari loro, guardano solo ai loro interessi, Nico Gonzalez aveva solo l'obiettivo di andare al mondiale in buone condizioni, non è successo solo alla Fiorentina. La società dovrebbe parlare chiaro al giocatore, è costato tantissimo e se i conti non tornano rispetto a quanto visto sul campo, bisogna ragionare su questo e trovare qualcuno che mi dà i soldi che ho investito ma poi devo andare a prendere un giocatore più funzionale. Cosi non si può andare avanti, andrei a prendere Berardi, ha 28 anni è vero ma per 4 anni ho uno dei migliori esterni del campionato italiano. Non me la prendo con Nico Gonzalez, il calcio di oggi è cosi. Io non sono sicuro che domani tutti i giocatori che partono per il mondiale metteranno la gamba nei contrasti, non lo so, sono tutti professionisti ma questo dubbio mi viene"

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