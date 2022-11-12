Bucchioni: "Non stupiamoci di Nico Gonzalez, il calcio di oggi è cosi, i giocatori pensano solo per sè"

Bucchioni ha parlato della situazione Nico Gonzalez, che non è in grado di giocare con la Fiorentina ma che parte con l'Argentina per il mondiale

Si fa un gran parlare di Nico Gonzalez nell'ambiente Fiorentina, ha detto la propria opinione anche Enzo Bucchioni, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Su Nico Gonzalez dobbiamo partire da alcune certezza, i calciatori sono industrie personali e pensano solo agli affari loro, guardano solo ai loro interessi, Nico Gonzalez aveva solo l'obiettivo di andare al mondiale in buone condizioni, non è successo solo alla Fiorentina. La società dovrebbe parlare chiaro al giocatore, è costato tantissimo e se i conti non tornano rispetto a quanto visto sul campo, bisogna ragionare su questo e trovare qualcuno che mi dà i soldi che ho investito ma poi devo andare a prendere un giocatore più funzionale. Cosi non si può andare avanti, andrei a prendere Berardi, ha 28 anni è vero ma per 4 anni ho uno dei migliori esterni del campionato italiano. Non me la prendo con Nico Gonzalez, il calcio di oggi è cosi. Io non sono sicuro che domani tutti i giocatori che partono per il mondiale metteranno la gamba nei contrasti, non lo so, sono tutti professionisti ma questo dubbio mi viene"

IL RACCONTO DI REGINALDO

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