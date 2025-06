Tuttomercatoweb: “La Fiorentina sonda Goglichidze dell’Empoli, c’è concorrenza. Costa 8 milioni”

Sul gioiellino dell’Empoli Saba Goglichidze si registra l’interesse di molti club di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb anche la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per il difensore georgiano classe 2004. Al momento si parla solo di sondaggi da parte dei viola, ma anche per Lazio, Parma e Roma. L’Empoli, retrocessa in Serie B, potrebbe accontentarsi di 7-8 milioni per far partire il ragazzo che quest’anno si è messo in mostra come uno dei giovani più interessanti della Serie A.