Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la quale ha parlato dell’accostamento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: “La Juve deve rifondare il centrocampo e serve un attaccante che alzi la squadra. Ma queste cose bisogna farle in estate. Vlahovic? Non risolverebbe il problema, anzi andrebbe in tilt anche lui. In ogni caso credo che la Fiorentina terrà il giocatore sino a fine campionato”.