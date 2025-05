TMW riporta: “Girone di ritorno sciagurato, viola decimi dietro anche al Como con 27 punti”

Il vero rammarico della Fiorentina quest’anno si chiama girone di ritorno. Con 27 unità la squadra di Palladino figura al decimo posto della classifica che raccoglie i punti ottenuti solo nella seconda metà di campionato. Davanti c’è perfino il Como di Fabregas, con quattro lunghezze in più rispetto ai viola. La Roma di Ranieri, che a gennaio era decima con dodici punti in meno della Fiorentina (quarta), domina questa speciale classifica grazie ai 43 punti rimediati negli ultimi quattro mesi.

Lo scivolone inaspettato.

Il grande rimpianto dei viola è di aver perso quel vantaggio che si erano guadagnati su tante squadre che ora la precedono, specie Lazio e Juventus (ma fino a domenica anche Bologna e Milan). La Fiorentina a dicembre spodestava Napoli ed Inter, poi per via delle difficoltà incontrate nel girone di ritorno è scivolata al settimo posto trovandosi a sperare negli inciampi altrui per riqualificarsi in Europa. Uno scenario impensabile nel mese di gennaio, quando c’era chi pensava allo Scudetto.

L’ultima delle prime.

L’obiettivo personale del tecnico viola, “Ho detto alla squadra che nel girone di ritorno vorrei fare più punti rispetto a quello d’andata“, è lontano. Tenendo di conto solo lo sciagurato girone di ritorno, la Fiorentina risulta ultima tra le squadre che occupano la parte destra della classifica (quelle su cui fa la corsa). Incluso il Como che però, la parte destra, non la occupa. I viola e il Milan hanno perso più di tutti in quel gruppo: undici volte nell’arco della stagione. Adesso bisogna salvare l’Europa. Forse.

Ecco la classifica dei punti fatti nel girone di ritorno.

43 Roma

37 Inter

35 Napoli

34 Juventus

32 Atalanta

31 Como

30 Bologna, Milan, Lazio

27 Fiorentina

23 Torino

20 Genoa

19 Udinese, Cagliari

15 Venezia, Verona

14 Parma, Lecce

11 Empoli

8 Monza

