TMW, Fiorentina in pole per Orsolini: è il primo nome per completare il tridente di mister Italiano

Secondo Tuttomercatoweb.com, Orsolini è il nome più caldo in casa Fiorentina per completare il reparto offensivo

Il nome di Riccardo Orsolini è il più caldo per il mercato della Fiorentina, almeno sul fronte esterno offensivo. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, continua infatti la trattativa fra i Viola e il Bologna per il classe '97, obiettivo di Pradè e Burdisso per completare il reparto avanzato di mister Italiano. L'ex Atalanta piace anche al Torino.

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