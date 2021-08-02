TMW, Fiorentina in pole per Orsolini: è il primo nome per completare il tridente di mister Italiano
Secondo Tuttomercatoweb.com, Orsolini è il nome più caldo in casa Fiorentina per completare il reparto offensivo
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 23:06
Il nome di Riccardo Orsolini è il più caldo per il mercato della Fiorentina, almeno sul fronte esterno offensivo. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, continua infatti la trattativa fra i Viola e il Bologna per il classe '97, obiettivo di Pradè e Burdisso per completare il reparto avanzato di mister Italiano. L'ex Atalanta piace anche al Torino.
LEGGI ANCHE:
GONZALEZ: “DESIDERAVO ESSERE QUI, VOGLIO PORTARE IN ALTO LA FIORENTINA. DARÒ TUTTO PER QUESTA MAGLIA”
https://www.labaroviola.com/gonzalez-desideravo-essere-qui-voglio-portare-in-alto-la-fiorentina-daro-tutto-per-questa-maglia/147382/