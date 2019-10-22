Sconcerti: "Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa? A me mi interessa il rendimento sul campo"

Il giornalista Sconcerti è stato intervistato a TMW: "Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa, ormai non parla più? Di lui mi interessa solamente il rendimento sul campo, che è molto calato: non...

Il giornalista Sconcerti è stato intervistato a TMW: "Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa, ormai non parla più? Di lui mi interessa solamente il rendimento sul campo, che è molto calato: non si può continuare così. Abbiamo bisogno del ritorno di Chiesa a grandi livelli. La simulazione di ieri? Paga le dichiarazioni infami di Gasperini e un suo modo di giocare, ossia un equilibrio sempre delicato perché tende a cadere. Nel passato ci sono stati un sacco di calciatori così. Oggi con l’atletismo che c’è in campo a un giocatore non troppo grosso quando va via in linea retta gli basta poco per essere buttato a terra. Non è un simulatore".