TMW: fumata nera per Berge, si è già arenata anche la trattativa con il Genk
Fumata nera per Sander Berge, talento classe '98 di proprietà del Genk. La Fiorentina ha provato a mettere le mani su questo talentuoso centrocampista norvegese, mettendo sul piatto anche argomentazio...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 12:17
Fumata nera per Sander Berge, talento classe '98 di proprietà del Genk. La Fiorentina ha provato a mettere le mani su questo talentuoso centrocampista norvegese, mettendo sul piatto anche argomentazioni piuttosto convincenti. Ma nell'estate in cui è andato via anche Omar Colley (destinazione Sampdoria) la società belga ha deciso di bloccare un'altra uscita di lusso. E quindi la trattativa s'è definitivamente arenata.
Fonte: TuttoMercatoWeb.com