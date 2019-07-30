Labaro Viola

Boateng: "Non vedo l'ora che sia domani. Abbiamo un buon progetto. Forza viola!"

E' concluso il passaggio di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Il giocatore, qualche istante fa, ha lasciato il ritiro del Sassuolo per raggiungere la sua nuova squadra.Ecco le sue prime dichiarazi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 17:33
Boateng: "Non vedo l'ora che sia domani. Abbiamo un buon progetto. Forza viola!" -
News
Sassuolo
Calciomercato Fiorentina
Tuttomercatoweb
Boateng
Condividi

E' concluso il passaggio di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Il giocatore, qualche istante fa, ha lasciato il ritiro del Sassuolo per raggiungere la sua nuova squadra.

Ecco le sue prime dichiarazioni: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!".

Tuttomercatoweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok