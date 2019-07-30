Boateng: "Non vedo l'ora che sia domani. Abbiamo un buon progetto. Forza viola!"

E' concluso il passaggio di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Il giocatore, qualche istante fa, ha lasciato il ritiro del Sassuolo per raggiungere la sua nuova squadra.Ecco le sue prime dichiarazi...

E' concluso il passaggio di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Il giocatore, qualche istante fa, ha lasciato il ritiro del Sassuolo per raggiungere la sua nuova squadra.

Ecco le sue prime dichiarazioni: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!".

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