Tmw annuncia: "Colpani piace molto al Sassuolo. Operazione in prestito con diritto a nove milioni"

L'ex trequartista della Fiorentina, spiega Tuttomercatoweb, potrebbe tornare in Serie A: su di lui è forte l'interesse del Sassuolo.

Su Andrea Colpani c'è forte l'interesse del Sassuolo neopromosso. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sull'ex Fiorentina c'erano anche gli interessamenti di Torino e Cremonese, che però non anno affondato il colpo per motivi diversi. Il Monza ha sempre chiesto l'obbligo di riscatto per il trequartista, ma adesso la situazione potrebbe cambiare, e un prestito con diritto attorno ai nove milioni di euro potrebbe essere la chiave di volta della trattativa.