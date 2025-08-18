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Tmw annuncia: "Colpani piace molto al Sassuolo. Operazione in prestito con diritto a nove milioni"

L'ex trequartista della Fiorentina, spiega Tuttomercatoweb, potrebbe tornare in Serie A: su di lui è forte l'interesse del Sassuolo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2025 22:22
Tmw annuncia: "Colpani piace molto al Sassuolo. Operazione in prestito con diritto a nove milioni" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Su Andrea Colpani c'è forte l'interesse del Sassuolo neopromosso. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sull'ex Fiorentina c'erano anche gli interessamenti di Torino e Cremonese, che però non anno affondato il colpo per motivi diversi. Il Monza ha sempre chiesto l'obbligo di riscatto per il trequartista, ma adesso la situazione potrebbe cambiare, e un prestito con diritto attorno ai nove milioni di euro potrebbe essere la chiave di volta della trattativa.

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