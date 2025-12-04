Baiano avvisa la Fiorentina: “Per il gioco di Vanoli servono tre esterni, altrimenti meglio il 4-3-1-2”

Ciccio Baiano, ex attaccante viola, è stato intervistato da news.superscommesse.it, ha parlato del gioco di Vanoli e di come potrebbe giocare sabato contro il Sassuolo: “Dipende quale. Se si vuole giocare con gli esterni offensivi, non ce n’è nemmeno uno in rosa e per cambiare modulo bisogna aspettare gennaio. Sapendo poi tutti che ti devi rinforzare, è difficile comprare ed i prezzi aumentano. Gennaio è un mercato difficile, i calciatori forti non te li danno o li strapaghi. Quindi, o sei partito in anticipo, o sarà dura. Devi comprare tre esterni almeno e non sarà facile trovarli. Diverso è il caso, invece, se si decidesse di puntare ad esempio sul 4-3-1-2”.