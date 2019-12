Queste le parole rilasciate dall’ex viola Baiano a Radio Sportiva: “Iachini? Allenatore che ha dimostrato tutto il suo valore, porta grande entusiasmo e forse a Firenze mancava questo, è vero che non tutte le colpe sono di Montella. Dispiace sempre quando arriva un esonero, ma serve una riflessione, Montella ha fatto il massimo ma quando i risultati non arrivano è il primo a pagare. Chiesa? Il vero Federico non si è quasi mai visto, Ribery è stato spesso infortunato così come Pezzella. Se non hai calciatori di personalità entri in un vortice dal quale è difficile uscire, nella rosa non ci sono calciatori abituati a lottare per la salvezza. Spesso Iachini è riuscito a risollevare i club ma alla fine sono i calciatori quelli che vanno in campo e fanno diventare bravi e grandi gli allenatori. Ora per fortuna della Fiorentina apre il calciomercato e bisogna intervenire pesantemente”.